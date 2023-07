Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Flughafen Friedrichshafen ist ab Mitte Dezember per Direktflug mit London verbunden. Jeden Samstagnachmittag landet dann ein Airbus A320 der Lufthansa aus der britischen Hauptstadt, wie der Bodensee-Airport am Freitag mitteilte. Am Samstagabend geht es für das Flugzeug dann zurück nach London-Heathrow. Weitere Änderungen zum Winterflugplan stehen einem Sprecher zufolge noch nicht fest.