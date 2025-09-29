Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A96 nach Unfall im Kreis Ravensburg wieder teilweise frei

Wer auf der A96 Richtung Lindau unterwegs ist, muss Verzögerungen einplanen. Wegen eines Unfalls gibt es Beeinträchtigungen.

Autobahn - Symbolbild
Die A96 ist nach einem Unfall ab der Anschlussstelle Aitrach in Richtung Lindau gesperrt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/DPA
Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten ist die Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten (Kreis Ravensburg) wieder teilweise freigegeben. Der Verkehr werde auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor war die Autobahn in Richtung Lindau gesperrt gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist gegen ein Verkehrsschild geprallt. Ein Mensch wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Zwei weitere Menschen verletzten sich leicht.

