A96 nach Unfall im Kreis Ravensburg wieder teilweise frei

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem Unfall mit mehreren Verletzten ist die Autobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau zwischen den Anschlussstellen Aitrach und Aichstetten (Kreis Ravensburg) wieder teilweise freigegeben. Der Verkehr werde auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor war die Autobahn in Richtung Lindau gesperrt gewesen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist gegen ein Verkehrsschild geprallt. Ein Mensch wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Zwei weitere Menschen verletzten sich leicht.