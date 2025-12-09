Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A81 nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen gesperrt

An einem Stauende auf der A81 fährt ein Lastwagen auf einen anderen auf. Mehrere Menschen werden verletzt. An der Unfallstelle bleibt die Autobahn zunächst gesperrt.

Polizei
Die A81 ist nach einem Unfall gesperrt worden. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/DPA
Die Autobahn 81 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) gesperrt worden. Betroffen ist die Fahrbahn in Richtung Stuttgart, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim ein Lastwagen an einem Stauende auf einen anderen auf. Dieser wurde auf ein Auto geschoben, das wiederum auf einen dritten Lastwagen auffuhr. Mehrere Menschen wurden wohl teils schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

