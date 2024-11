Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 81 ist am Abend nach einem Unfall mit vier Verletzten an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt worden. An dem Unfall waren fünf Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Alle Verletzten hätten aber nur leichte Blessuren, hieß es.