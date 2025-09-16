Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

A8 Richtung Karlsruhe nach Lastwagen-Brand wieder befahrbar

Ein technischer Defekt soll den Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim ausgelöst haben. Einen Tag nach dem Vorfall wird die Sperre in Richtung Karlsruhe wieder aufgehoben.

Polizei - Symbolbild
Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Nach dem Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens ist die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe wieder befahrbar. Der zuvor beschädigte Fahrbahnbelag sei nun erneuert, sagte eine Polizeisprecherin. Auf dem Whatsapp-Kanal der Polizei hieß es am Nachmittag: »Wir freuen uns, euch mitteilen zu können: Die Sperrung der A8 ist beendet!«

Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war bereits am Montagmittag wieder frei, dort hatte sich ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet. In Richtung Karlsruhe musste jedoch die gesamte Fahrbahndecke erneuert werden.

Der Transporter war am Montagmorgen ausgebrannt. Insgesamt wird der Schaden auf rund 420.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt das Feuer aus, wie eine Polizeisprecherin sagte.

© dpa-infocom, dpa:250916-930-43409/2