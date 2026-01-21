A8 nach Unfall bei Pforzheim wieder teilweise freigegeben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim wieder teilweise freigegeben. Die Vollsperrung sei aufgehoben, der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall hatte sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet. Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Der Hergang war zunächst unbekannt.