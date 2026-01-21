Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A8 nach Unfall bei Pforzheim wieder teilweise freigegeben

Wer mit dem Auto von Stuttgart nach Karlsruhe will, muss Einschränkungen einplanen: Die A8 war nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Fahrstreifen ist nun wieder freigegeben.

Nach einem Unfall auf der A8 ist ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Die Autobahn 8 ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen bei Pforzheim wieder teilweise freigegeben. Die Vollsperrung sei aufgehoben, der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall hatte sich kurz vor der Anschlussstelle Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet. Ein Mensch wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Bei dem Unfall waren drei Fahrzeuge, darunter Lastwagen, beteiligt. Der Hergang war zunächst unbekannt.

