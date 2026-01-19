A8 nach Lkw-Auffahrunfall wieder frei

Wie lange die A8 gesperrt bleibt, ist nicht bekannt. (Symbolbild)

Nach einem schweren Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) am frühen Morgen stundenlang in Richtung Stuttgart gesperrt worden. Zwei Lkw-Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen drei Uhr auf Höhe des Parkplatzes Widderstall. Erst rund fünf Stunden später konnte die Stelle geräumt und die Autobahn wieder freigegeben werden.

Wegen eines Staus hatten zwei Lastwagen in den frühen Morgenstunden auf Höhe des Parkplatzes Widderstall angehalten. Ein dritter Lkw hatte dies wohl nicht rechtzeitig gemerkt und fuhr auf. Dabei wurde der mittlere Lastwagen auf den vorderen geschoben. Die Fahrer der beiden hinteren Lkw erlitten schwere Verletzungen, der Fahrer des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Der morgendliche Verkehr wurde nach Polizeiangaben über die Anschlussstelle Merklingen umgeleitet. Zur Schadenhöhe und zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben.