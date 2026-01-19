A8 bleibt nach Lkw-Auffahrunfall weiter gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem schweren Auffahrunfall mit drei Lastwagen ist die Autobahn 8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) am frühen Morgen stundenlang in Richtung Stuttgart gesperrt worden. Zwei Lkw-Fahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen drei Uhr auf Höhe des Parkplatzes Widderstall.

Wegen eines Staus hatten zwei Lastwagen in den frühen Morgenstunden auf Höhe des Parkplatzes Widderstall angehalten. Ein dritter Lkw hatte dies wohl nicht rechtzeitig gemerkt und fuhr auf. Dabei wurde der mittlere Lastwagen auf den vorderen geschoben. Die Fahrer der beiden hinteren Lkw erlitten schwere Verletzungen, der Fahrer des vorderen Fahrzeugs blieb unverletzt.

Auch mehr als vier Stunden nach dem Crash ging auf der Autobahn in Richtung Stuttgart nichts mehr. Der morgendliche Verkehr staute sich und wurde nach Polizeiangaben über die Anschlussstelle Merklingen umgeleitet. Zur Schadenhöhe und zu weiteren Details machte die Polizei keine Angaben.