A8 bei Pforzheim teilweise gesperrt - Tipps für Autofahrer

Wer am Wochenende über die Autobahn 8 bei Pforzheim will, muss in Richtung Karlsruhe Umwege fahren. Der überregionale Verkehr wird nach Angaben der Autobahn GmbH zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg über die A81 und A6 umgeleitet.

Weil Schäden an der Fahrbahndecke behoben werden sollen, wird das Stück zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-West von Freitag (etwa 20.00 Uhr) bis Montag (etwa 5.00 Uhr) gesperrt, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Gegenrichtung - nach Stuttgart - ist von der Sperrung nicht betroffen.

Die Umleitungsstrecke auf der A8 führt den Angaben zufolge über die U26a ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd über Wurmberg, Wiernsheim und Niefern-Öschelbronn auf die Bundesstraße 10. Weiter geht es durch das Stadtgebiet Pforzheim zur Anschlussstelle Pforzheim-West und dort wieder zurück auf die A8.

Die Autobahn GmbH appelliert, sich daran zu halten und Navigationssysteme auszuschalten, um die Belastungen für Verkehrsteilnehmende und Anrainer so gering wie möglich zu halten und unnötige Rückstaus auf »Schleichwegen« zu verhindern.