Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

A8 bei Pforzheim gesperrt – Unfall sorgt für langen Stau

Ein Überholmanöver endet auf der A8 bei Pforzheim in einem Unfall: Zwei Menschen werden leicht verletzt, hoher Sachschaden und ein langer Stau sind die Folge.

Blaulicht
Infolge des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A8 zeitweise auf mehreren Kilometern. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA
Infolge des Unfalls staute sich der Verkehr auf der A8 zeitweise auf mehreren Kilometern. (Symbolbild)
Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind auf der Autobahn 8 bei Pforzheim-Nord zwei Menschen leicht verletzt worden. Beim Versuch zu überholen, sei ein 31-Jähriger auf nasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Auto konnte demnach nicht mehr ausweichen und stieß mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. 

Die Fahrer zweier Wagen wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme wurde die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe vollständig gesperrt. Es bildete sich ein bis zu sechs Kilometer langer Rückstau.

© dpa-infocom, dpa:251116-930-301126/1