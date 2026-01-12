A8-Ausbau bei Pforzheim: Verkehr wechselt auf neue Trasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Ausbau der Autobahn 8 bei Pforzheim wird der Verkehr in der kommenden Nacht planmäßig auf eine neu gebaute dreispurige Trasse verlegt. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Erstmals rollt der Verkehr dann auch durch die neue 380 Meter lange Lärmschutzeinhausung.

»Mit Fertigstellung der dreispurigen A8-Trasse, die zukünftig als Richtungsfahrbahn Stuttgart dienen wird, erreichen wir einen wichtigen Meilenstein, der spürbare Verbesserungen für die Menschen in der Region bringt«, hieß es von der Direktorin der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, Christine Baur‑Fewson. »Denn die Lärmschutzeinhausung bei Pforzheim und neue Lärmschutzwände senken den Verkehrslärm. Zudem wird der Verkehr im Baustellenbereich flüssiger und sicherer.«

In der Nacht wird zunächst der Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart auf die neue Trasse umgelegt. Im Laufe der Woche soll dann auch die Umlegung Richtung Karlsruhe folgen. Damit werde schließlich der gesamte baustellenbedingte Verkehr mit je zwei Spuren pro Fahrtrichtung über die neu ausgebaute Trasse geführt. Nach aktuellem Stand soll das Bauprojekt auf der A8, das sich über sechs Spuren erstreckt, Ende nächsten Jahres fertiggestellt werden.