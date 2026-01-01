A6 Richtung Frankfurt nach Unfall komplett gesperrt

Wegen eines Unfalls leiten Beamte den Verkehr von der A6 ab. (Symbolbild)

Nach einem Unfall ist die Autobahn 6 in Richtung Frankfurt komplett gesperrt. Der Verkehr werde an der Ausfahrt bei Schwetzingen abgeleitet, sagte ein Polizeisprecher.

Laut Feuerwehr sind zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Wagen habe sich überschlagen und ein Trümmerfeld auf der Autobahn hinterlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden dabei zwei Menschen verletzt - wie schwer ist unklar. Wann die Autobahn wieder freigegeben wird, konnte ein Polizeisprecher am frühen Morgen noch nicht abschätzen.