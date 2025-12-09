A6 nach Unfall teils gesperrt - zwei Fahrer verletzt

Nach einem Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen waren Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Walldorf sind zwei Fahrer leicht verletzt worden. Zudem kam es nach dem Unfall im Rhein-Neckar-Kreis zu einem längeren Stau, wie die Polizei mitteilte. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim mussten lange gesperrt bleiben.

Wegen eines Staus hatte zunächst ein 49 Jahre alter Sattelzugfahrer stark gebremst. Dies bemerkte ein 30-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Sattelzug zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf auf das Fahrzeug des Älteren auf.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.