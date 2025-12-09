A6 nach Unfall teils gesperrt

Nach einem Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen waren Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. (Symbolbild)

Nach einem Unfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis ist es zu einem längeren Stau gekommen. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim mussten nach Polizeiangaben gesperrt werden. Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

Am Vormittag hatte sich demnach zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf ein Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wurden beide Fahrer leicht verletzt. Ihre Fahrzeuge seien nicht mehr fahrtüchtig.

Weitere Informationen zum Unfall lagen zunächst nicht vor.