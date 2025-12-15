Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A6 in Richtung Heilbronn nach Unfallsperrung wieder geöffnet

Nach einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim war die Strecke Richtung Heilbronn gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind weiterhin im Einsatz, doch ein Fahrstreifen ist mittlerweile wieder frei.

Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. (Symbolbild)
Foto: Stefan Puchner/DPA

Die wegen eines Unfalls bei Sinsheim zwischenzeitlich gesperrte A6 in Richtung Heilbronn ist auf einer Fahrbahn wieder für den Verkehr geöffnet. Auf Höhe der Raststätte Kraichgau-Süd komme es aufgrund eines Unfalls weiter zum Einsatz von Rettungsgeräten, teilte die Polizei mit. Die Vollsperrung habe etwa eine Stunde gedauert.

Weitere Details zu dem Unfall und Informationen zu möglichen Verletzten lagen zunächst noch nicht vor. Laut einer Sprecherin sollten die Arbeiten vor Ort noch einige Zeit dauern.

