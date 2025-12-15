A6 in Richtung Heilbronn nach Unfallsperrung wieder geöffnet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die wegen eines Unfalls bei Sinsheim zwischenzeitlich gesperrte A6 in Richtung Heilbronn ist auf einer Fahrbahn wieder für den Verkehr geöffnet. Auf Höhe der Raststätte Kraichgau-Süd komme es aufgrund eines Unfalls weiter zum Einsatz von Rettungsgeräten, teilte die Polizei mit. Die Vollsperrung habe etwa eine Stunde gedauert.

Weitere Details zu dem Unfall und Informationen zu möglichen Verletzten lagen zunächst noch nicht vor. Laut einer Sprecherin sollten die Arbeiten vor Ort noch einige Zeit dauern.