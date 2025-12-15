Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A6 in Richtung Heilbronn nach Unfall gesperrt

Nach einem Unfall auf der A6 bei Sinsheim ist die Strecke Richtung Heilbronn gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind im Einsatz. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch offen.

Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Sinsheim ist die Fahrbahn in Richtung Heilbronn gesperrt. Derzeit komme es auf Höhe der Raststätte Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn zum Einsatz von Rettungsgeräten und Polizei aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls, teilte die Polizei mit.

Weitere Details zum Unfall, wie Informationen zu Verletzten oder zum Unfallhergang, lagen noch nicht vor. Laut einer Sprecherin werden die Arbeiten vor Ort noch einige Zeit dauern.

© dpa-infocom, dpa:251215-930-428473/1