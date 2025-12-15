A6 in Richtung Heilbronn nach Unfall gesperrt

Weitere Details zum Unfall sind noch nicht bekannt. (Symbolbild)

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 6 bei Sinsheim ist die Fahrbahn in Richtung Heilbronn gesperrt. Derzeit komme es auf Höhe der Raststätte Kraichgau-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn zum Einsatz von Rettungsgeräten und Polizei aufgrund eines gemeldeten Verkehrsunfalls, teilte die Polizei mit.

Weitere Details zum Unfall, wie Informationen zu Verletzten oder zum Unfallhergang, lagen noch nicht vor. Laut einer Sprecherin werden die Arbeiten vor Ort noch einige Zeit dauern.