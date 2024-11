A6 am Weinsberger Kreuz wird am Wochenende gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen der Erneuerung des Asphaltbelags wird die A6 am Weinsberger Kreuz von Freitag (20.00 Uhr) bis Montag (5.00 Uhr) in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt. Die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Nürnberg sei nicht betroffen, teilte die Autobahn-Gesellschaft des Bundes im Vorfeld mit. Umleitungen seien ausgeschildert.

Mit Einschränkungen müssen Autofahrer auch noch bis Ende November in dem Bereich der A6 rechnen: Nach dem Wochenende bleibe die Fahrbahn in einem der drei Bauabschnitte in Richtung Mannheim weiter gesperrt, hieß es. In diesem Abschnitt werde ein lärmmindernder Asphalt eingebaut, der eine längere Trocknungszeit benötige.

Erst wenn der Asphalt trocken sei, könnten neue Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden. Bis dahin werde der Verkehr auf einer Fahrbahn parallel zum Baufeld vorbeigeleitet. Voraussichtlich Ende November werde die A6 am Weinsberger Kreuz wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung stehen.