A6 am Sonntag bei Mannheim dicht – Das sind die Umleitungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Autobahn 6 wird am Sonntag bei Mannheim gesperrt, weil Flugwarnkugeln an Hochspannungsleitungen montiert werden. Der Verkehr wird während der mehrstündigen Sperrung über Umleitungen geführt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Wo genau verläuft die Sperrung?

Die A6 wird am Sonntag von etwa 5.00 Uhr bis 11.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dem Viernheimer Dreieck in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird über die Umleitungen U2 (Fahrtrichtung Heilbronn) beziehungsweise U78 (Saarbrücken) umgeleitet.

Umleitung in Richtung Heilbronn

Die U2 verläuft von der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen auf die Bundesstraße 44 in Richtung Sandhofen, dann auf der B38 Richtung Weinheim/Viernheim und weiter bis zum Kreuz Viernheim. Hier kann wieder auf die A6 aufgefahren werden.

Umleitung in Richtung Saarbrücken

Die U78 verläuft vom Viernheimer Kreuz zur B38 Richtung Mannheim. Anschließend weiter auf der B44 bis zur Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und von dort wieder auf die A6.

Umleitung für Verkehr auf A67

Reisende auf der A67 aus Darmstadt, die am Viernheimer Dreieck auf die A6 in Richtung Saarbrücken wechseln wollen, werden ebenfalls umgeleitet. Statt abzufahren, geht es weiter auf der A67 bis zum Autobahnkreuz Viernheim. Laut Autobahn GmbH ist von hier auf die B38 nach Mannheim abzufahren, um dann der Umleitung U78 folgen zu können.