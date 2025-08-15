A6 am Kreuz Walldorf gesperrt - was Autofahrer wissen müssen

Die A6 wird in der Nacht auf Sonntag zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim gesperrt. (Archivbild)

Urlauber und andere Autofahrer müssen Samstagnacht auf der A6 beim Kreuz Walldorf in Richtung Mannheim mehr Zeit einplanen. Von Samstagabend (etwa 23.00 Uhr) bis Sonntagfrüh (5.00 Uhr) wird die Autobahn zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Kreuz Walldorf gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Es müssten zusätzliche Schilder wegen Bauarbeiten angebracht werden. Seit Mai wird die Fahrbahn nach Mannheim in dem Bereich erneuert.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer werden laut der Mitteilung gebeten, der ausgeschilderten Umleitung U70 zu folgen. Diese führe ab der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg über die L723 bis zur Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch. Dort müssten Fahrer zunächst auf die A5 in Richtung Karlsruhe auffahren und dann am Autobahnkreuz Walldorf zurück auf die A6 in Richtung Dreieck Hockenheim wechseln.