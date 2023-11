Aktuell Land

A5 Richtung Darmstadt nach Unfall gesperrt

Die Polizei hat die A5 nach einem Unfall kurz nach der Anschlussstelle Ladenburg (Rhein-Neckar-Kreis) in nördlicher Fahrtrichtung gesperrt. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Ladenburg abgeleitet, teilte die Polizei mit. Demnach war es am Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Aufgrund von Trümmerteilen auf der Straße wurden alle Fahrstreifen in Richtung Darmstadt gesperrt. Der Unfallhergang war zunächst unklar. Auch, ob es Verletzte gab, war laut Polizei noch nicht bekannt.