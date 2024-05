Aktuell Land

A5 nach Unfall gesperrt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Autobahn 5 ist nach einem Unfall bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben waren am Donnerstagmittag etliche Einsatzkräfte vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Laut einem Sprecher waren fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Auch ob und wie viele Menschen verletzt wurden, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Tödlich oder lebensgefährlich Verletzte habe es nach ersten Kenntnissen nicht gegeben.