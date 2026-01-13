Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
A5 in Richtung Basel wieder teilweise freigegeben

Nach einem Unfall mit einem brennenden Auto ist die A5 in Richtung Basel voll gesperrt worden. Aber jetzt können Reisende aufatmen.

Für die Unfallmaßnahmen und Aufräumarbeiten hat die Polizei die Autobahn gesperrt. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/DPA
Die Vollsperrung der Autobahn 5 in Richtung Basel ist nach einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Rastatt aufgehoben worden. Ein Fahrstreifen bleibe für Reinigungsarbeiten noch einige Stunden gesperrt, teilte die Polizei mit.

Am frühen Morgen hatte ein Wagen die Spur gewechselt. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Eines der Fahrzeuge sei anschließend in Brand geraten. Zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Achern (Ortenaukreis) war die A5 voll gesperrt. Den Angaben zufolge staute es sich auf mehreren Kilometern.

