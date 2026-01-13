A5 in Richtung Basel wieder teilweise freigegeben

Für die Unfallmaßnahmen und Aufräumarbeiten hat die Polizei die Autobahn gesperrt. (Symbolbild)

Die Vollsperrung der Autobahn 5 in Richtung Basel ist nach einem Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Rastatt aufgehoben worden. Ein Fahrstreifen bleibe für Reinigungsarbeiten noch einige Stunden gesperrt, teilte die Polizei mit.

Am frühen Morgen hatte ein Wagen die Spur gewechselt. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß gekommen. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Eines der Fahrzeuge sei anschließend in Brand geraten. Zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Achern (Ortenaukreis) war die A5 voll gesperrt. Den Angaben zufolge staute es sich auf mehreren Kilometern.