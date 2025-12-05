96,5 Prozent: Hagel als CDU-Landeschef bestätigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der CDU-Spitzenkandidat für die baden-württembergische Landtagswahl, Manuel Hagel, ist mit großer Mehrheit im Amt des Landesvorsitzenden der CDU bestätigt worden. Der 37-Jährige erzielte auf dem Parteitag in Heidelberg 96,5 Prozent der Stimmen der Delegierten. Gegenkandidaten gab es keine. Er kam auf 278 von 288 abgegebenen gültigen Stimmen. Es gab eine Enthaltung - die CDU wertet Enthaltungen als ungültige Stimmen.

Hagel ist seit 2023 Landeschef der Südwest-CDU - vor zwei Jahren in Reutlingen kam er auf 91,5 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es auch damals keine. Vor Hagel hatte Innenminister Thomas Strobl zwölf Jahre den Landesvorsitz inne. Auf dem Landesparteitag im Mai hatte der Landesverband Hagel mit 93,8 Prozent Zustimmung zum Spitzenkandidaten gekürt.

AfD als Hauptgegner

Die baden-württembergische CDU startet mit dem Parteitreffen in die heiße Phase des Wahlkampfs. Die Delegierten wollen den kompletten Landesvorstand neu wählen. Zudem soll das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 8. März verabschiedet werden. Wirtschaft, Bildung und Sicherheit sollen im Fokus stehen. In seiner Bewerbungsrede griff Hagel vor allem die AfD als Hauptgegner der CDU an. In Umfragen liegen die Rechtspopulisten derzeit auf Platz zwei hinter den Christdemokraten.

Derzeit regiert die CDU in Baden-Württemberg als Juniorpartner in einer Koalition mit den Grünen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt im Frühjahr nach drei Legislaturperioden nicht mehr an. Für die Grünen geht der frühere Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ins Rennen.