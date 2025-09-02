Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall in Tuttlingen

Ein hochbetagter Radfahrer fährt mit dem Pedelec in Tuttlingen ungebremst in eine Einmündung. Trotz Helm und Ausweichmanöver einer Autofahrerin endet der Unfall tragisch.

Ein 90 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei Tuttlingen mit einem Auto zusammengestoßen und an den Folgen gestorben. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
TUTTLINGEN. Ein hochbetagter Pedelec-Fahrer ist bei einem Unfall in Tuttlingen so schwer verletzt worden, dass er einige Stunden später an seinen Verletzungen gestorben ist. Der 90 Jahre alte Mann fuhr nach Polizeiangaben am Montagmorgen ungebremst in eine Einmündung hinein und stieß dort mit dem Auto einer 49-Jährigen zusammen. Die Frau hatte demnach Vorfahrt und noch erfolglos versucht, dem Radler auszuweichen. Der Mann, der einen Helm getragen hatte, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er laut Polizei in der Nacht nach dem Unfall starb. (dpa)