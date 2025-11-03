90-Jähriger durchbricht Betonwand – Auto hängt über Schacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Glück im Unglück: Ein Autofahrer hat in der Rathaus-Tiefgarage in Ludwigsburg mit seinem Sportwagen eine Betonwand durchbrochen und ist über einem Lüftungsschacht hängengeblieben. Der 90-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Wagen steckte demnach mit dem Heck rund fünf Meter über dem Boden des Schachtes fest. Der Senior sei in seinem Auto eingeschlossen gewesen und von der Feuerwehr befreit worden.

Um den Sportwagen bergen zu können, ließen Einsatzkräfte das Auto nach der Sicherung vollständig in den Schacht hinab. Der Schaden wird auf etwa 95.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist noch unklar.