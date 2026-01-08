86-Jähriger nach Schneepflug-Unfall gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der von einem Schneepflug erfasste Fußgänger in Villingendorf (Kreis Rottweil) ist noch am Abend des Unfalltags im Krankenhaus gestorben. Der 60-jährige Fahrer hatte mit seinem Schneepflug einen Gemeindeparkplatz geräumt und wollte anschließend auf die Straße einbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei erwischte er den 86-jährigen Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war. Zunächst galt der Fußgänger als schwer verletzt, verstarb dann am Abend im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hat einen Sachverständigen zur Klärung des Unfalls beauftragt.