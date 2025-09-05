Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
86-Jährige auf Probefahrt baut Unfall

Eine Seniorin ist mit dem Auto eines Autohändlers unterwegs. An einer Kreuzung kommt es zu einem fatalen Fehler.

Symbolbild - Polizei sichert Unfallstelle
Ein Seniorin hat auf einer Probefahrt einen Unfall gebaut (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/DPA
Eine 86-Jährige hat auf einer Probefahrt in Ulm einen Unfall gebaut. Die Seniorin fuhr mit dem Auto eines Autohändlers in Richtung einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung stand ein 59-Jähriger in seinem Auto an einer roten Ampel. Dies übersah die Seniorin den Angaben nach und fuhr in das Heck des stehenden Autos. Dadurch wurde das Auto auf ein weiteres Auto eines 36-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise blieben dem Unfall am Donnerstag alle drei Fahrer unverletzt. Der Schaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

