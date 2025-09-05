86-Jährige auf Probefahrt baut Unfall

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 86-Jährige hat auf einer Probefahrt in Ulm einen Unfall gebaut. Die Seniorin fuhr mit dem Auto eines Autohändlers in Richtung einer Kreuzung, wie die Polizei mitteilte. An der Kreuzung stand ein 59-Jähriger in seinem Auto an einer roten Ampel. Dies übersah die Seniorin den Angaben nach und fuhr in das Heck des stehenden Autos. Dadurch wurde das Auto auf ein weiteres Auto eines 36-Jährigen aufgeschoben. Glücklicherweise blieben dem Unfall am Donnerstag alle drei Fahrer unverletzt. Der Schaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.