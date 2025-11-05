Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
84-Jähriger nach Sturz gestorben - Autofahrer fährt weiter

Mit dem Rollator unterwegs, ein Ausweichmanöver – dann das Unglück: Ein Senior knallt nach einem Sturz mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto. Nach Tagen in der Klinik gibt es die traurige Nachricht.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen kommt der Mann ins Krankenhaus, dort stirbt er Tage später. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/DPA
Ein Senior, der im Kreis Göppingen mit seinem Elektrorollator umgekippt und mit dem Kopf gegen ein fahrendes Auto gestoßen war, ist im Krankenhaus gestorben. Der 84-Jährige wurde am Donnerstag nach dem Unfall in Ebersbach an der Fils in eine Klinik gebracht, wo er laut Polizei am Dienstag seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlag.

Der Mann war gestürzt, als er mit seinem Rollator einer entgegenkommenden Fußgängerin auswich und auf einen erhöhten Bordstein fuhr. Daraufhin fiel der Rentner Polizeiangaben zufolge auf die Straße, wo zur selben Zeit ein Auto vorbeifuhr. Er knallte mit seinem Kopf gegen den Hinterreifen des Wagens. Der Autofahrer hatte den Aufprall möglicherweise nicht bemerkt und fuhr weiter. Die Polizei bittet um Hinweise.

