84-Jähriger nach Frontalkollision lebensgefährlich verletzt

Eine 49-Jährige ist mit ihrem Auto auf einer Kreisstraße bei Aichhalden (Landkreis Rottweil) in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Fahrzeug kollidiert. Der 84-jährige Fahrer dieses Autos sei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber habe ihn in ein Krankhaus gebracht. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sei schwer verletzt in eine Klinik gefahren worden. Wieso sie in den Gegenverkehr geraten ist, war zunächst nicht bekannt. Die Straße wurde bis zum Nachmittag in beide Richtungen gesperrt.