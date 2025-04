84-Jährige von junger E-Scooter-Fahrerin angefahren - tot

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 15-Jährige soll in Graben-Neudorf bei Karlsruhe mit einem E-Scooter eine 84-jährige Fußgängerin angefahren haben - die Seniorin starb später an den Folgen ihrer Verletzungen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll die 15-Jährige mit einem gleichaltrigen Mädchen am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums mit dem Roller gefahren sein.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei die E-Scooter-Lenkerin gegen die Fußgängerin geprallt, die daraufhin stürzte und sich verletzte. Trotz umgehender medizinischer Versorgung in einem Krankenhaus starb die 84-Jährige am Tag darauf. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun gegen die Scooter-Fahrerin unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Es wird um Zeugenhinweise gebeten.