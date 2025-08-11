84-Jährige in Kehl getötet - Mordverdacht

Der Notarzt konnte nur noch den Tod der älteren Dame feststellen. (Symbolbild)

Eine 84 Jahre alte Frau ist in Kehl im Ortenaukreis getötet worden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nach eigenen Angaben wegen Mordverdachts. Ob sich die Ermittlungen bereits gegen einen konkreten Verdächtigen richten, teilten die Beamten nicht mit.

Aus ermittlungstaktischen Gründen gaben sie zunächst auch keine Details bekannt - etwa dazu, wie die Seniorin getötet wurde oder zu den möglichen Hintergründen. Die Leiche der Frau solle nun obduziert werden.

Eine Bekannte der 84-Jährigen hatte die leblose Seniorin am Sonntag in deren Haus gefunden worden. Die beiden waren miteinander verabredet gewesen. Ein Notarzt konnte dann nur noch den Tod der Seniorin feststellen.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein. Am Montag waren erneut Beamte im Stadtgebiet von Kehl unterwegs, um Anwohner, Spaziergänger und Nachbarn zu befragen. Die Polizisten suchen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges in der Nähe des Wohnhauses der Frau bemerkt haben.

Am Samstagmittag habe die 84-Jährige noch telefonischen Kontakt mit einer Angehörigen gehabt. Am Sonntagnachmittag wurde sie dann tot in ihrem Wohnhaus gefunden.