Bei einem Verkehrsunfall in Freiburg ist eine 82-jährige Fahrradfahrerin ums Leben gekommen.

Freiburg (dpa/lsw) - Eine 82-jährige Fahrradfahrerin ist nach dem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Freiburg ums Leben gekommen. Die Frau hatte nach Polizeiangaben heute beim Überqueren einer Straße mutmaßlich die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn übersehen. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.