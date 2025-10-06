78-Jährige soll Ehemann mit Messer getötet haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine 78-Jährige aus Ellwangen (Ostalbkreis) wird dringend verdächtigt, ihren 84 Jahre alten Ehemann mit Messerstichen getötet zu haben. Angehörige fanden die beiden in der gemeinsamen Wohnung, wie die Polizei mitteilte. Zu dem Zeitpunkt war der 84-Jährige bereits tot und die 78-Jährige schwer verletzt. Sie fügte sich die Verletzungen mutmaßlich selbst zu und wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Laut Polizei soll die 78-Jährigen ihren Mann zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag getötet haben. Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Als die Angehörigen das Ehepaar fanden, war die Frau nicht vernehmungsfähig. Ob sie bewusstlos war, gab ein Polizeisprecher wegen der laufenden Ermittlungen nicht an. Sie befinde sich stationär im Krankenhaus und sei bisher nicht befragt worden.

Angaben zu den Stichverletzungen des Ehemanns machte der Polizeisprecher nicht. Sein Leichnam soll wahrscheinlich obduziert werden. Einen genauen Termin gebe es bislang nicht, sagte der Sprecher. Der finale Gerichtsbeschluss stehe noch aus. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.