Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 75 Jahre alter Mann ist in einer Lagerhalle von einer Leiter in den Tod gestürzt. Wie die Polizei berichtete, war der Mann ersten Erkenntnissen zufolge in dem für die Landwirtschaft genutzten Gebäude aus vier Metern Höhe auf den Boden gefallen - beobachtet hatte den Sturz niemand. Als der Mann nach dem Unfall am Montag in Ochsenhausen (Kreis Biberach) von einem Angehörigen entdeckt wurde, war er bereits tot. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.