75.000 Baden-Württemberger feiern um Weihnachten Geburtstag

Wer über die Weihnachtsfeiertage geboren wurde, hat gleich doppelten Grund zur Freude - es gibt in vielen Fällen zwei Geschenke: Nahezu 75.000 Menschen haben nach Angaben des Statistischen Landesamtes an den Feiertagen Geburtstag. Ende September 2025 lebten in Baden-Württemberg rund 25.400 Personen, die an einem »Heiligabend«, dem 24. Dezember, geboren wurden.

Am 24.12.2024 wurden 200 »Christkinder« zur Welt gebracht. Die meisten Heiligabend-Geburten in den letzten 50 Jahren wurden im Jahr 1986 gezählt: Damals kamen 310 Kinder zur Welt.

An Silvester können rund 25.700 Menschen im Südwesten nicht nur das neue Jahr, sondern auch ihren Geburtstag feiern. Am 31.12.2024 seien im Land 200 Kinder geboren, die am 31.12.2025 ihren ersten Geburtstag feiern dürften. Mit 339 Neugeborenen war der 31.12.1993 der Tag mit den meisten Geburten an Silvester seit 50 Jahren.