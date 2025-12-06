74-Jähriger will Straße überqueren und wird tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Kehl (Ortenaukreis) tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige wollte eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Eine Reanimation bleib erfolglos, der Mann starb noch vor Ort. Nun wird zum genauen Unfallhergang ermittelt. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Fahrer des Wagens zuvor Alkohol getrunken hatte. Der 75-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt. Die betroffene Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.