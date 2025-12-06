Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

74-Jähriger will Straße überqueren und wird tödlich verletzt

Ein Senior wird in Kehl von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang - hatte der Autofahrer getrunken?

Illustration - Polizei
Der Fußgänger sei noch vor Ort gestorben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Der Fußgänger sei noch vor Ort gestorben. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Kehl (Ortenaukreis) tödlich verletzt worden. Der 74-Jährige wollte eine Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Eine Reanimation bleib erfolglos, der Mann starb noch vor Ort. Nun wird zum genauen Unfallhergang ermittelt. Dabei soll auch geklärt werden, ob der Fahrer des Wagens zuvor Alkohol getrunken hatte. Der 75-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt. Die betroffene Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:251206-930-387221/1