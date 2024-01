Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor dem Landgericht Baden-Baden beginnt an diesem Dienstag (9.30 Uhr) ein Prozess gegen einen 72-Jährigen wegen Totschlags. Der Ukrainer soll im Juli 2023 vor dem Gebäude einer Gemeinschaftsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) einen Mitbewohner mit einem Messerstich in den Oberbauch getötet haben. Zuvor soll es einen Streit gegeben haben. Der Angeklagte befindet sich seit 30. Juli in Untersuchungshaft. Es sind mehrere Zeugen und eine Sachverständige geladen.