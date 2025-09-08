Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
70-Jähriger hantiert in Seniorenheim im Kreis Biberach mit Schreckschusswaffe

Polizeieinsatz im Seniorenheim: Ein 70-Jähriger mit Schreckschusswaffen wird festgenommen.

Eine Pflegerin hatte den Mann gemeldet. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/DPA
Ein 70-Jähriger ist in einem Seniorenheim festgenommen worden, weil er in seinem Zimmer mit einer Schusswaffe hantiert haben soll. Eine Pflegerin habe den Mann gemeldet, zu einer Bedrohungssituation sei es nicht gekommen, teilte die Polizei mit. Zwei ungeladenen Schreckschusswaffen seien beschlagnahmt worden. Nun werde unter anderem ermittelt, ob der Mann in Warthausen (Landkreis Biberach) die Waffeln legal besessen habe. Wegen gesundheitlicher Beschwerden sei der Senior vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

