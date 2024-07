Der Mann starb am Unglücksort (Archivbild).

Ein 68-jähriger Drachenflieger ist am Farrenberg bei Mössingen (Landkreis Tübingen) verunglückt. Der Freizeitsportler stürzte aus bislang unbekannter Ursache in unwegsamen Gelände ab, wie die Polizei mitteilte. Trotz gleich eingeleiteter Reanimationsversuche starb der Mann am Unglücksort. Die genauen Umstände des Absturzes werden nun untersucht.