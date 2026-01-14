68-Jährige verursacht Blechschadenserie in Waldshut-Tiengen

Das Ausparken hat in Waldshut-Tiengen nicht geklappt - und einige Blechschäden verursacht. (Symbolbild)

Weil eine Frau wohl ungewollt Gas gegeben hat, ist ihr Auto auf einem Parkplatz in Waldshut-Tiengen gegen mehrere geparkte Wagen gefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge gegen weitere Autos geschleudert, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien sieben Wagen beschädigt worden.

Die 68 Jahre alte Fahrerin hatte am Dienstag rückwärts ausparken wollen und war nach ihren Angaben von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Schaden auf 100.000 Euro.