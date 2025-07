Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Arbeiter ist in einem Betrieb von einer herabstürzenden Holzlatte getroffen und tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte in einer Firma in Kißlegg (Kreis Ravensburg). Nach Polizeiangaben wurde der 62-Jährige am Mittwoch beim Umlagern von Werkstoffen in von der Holzlatte im Gesicht getroffen. Er erlitt demnach schwerste Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wo er seinen Verletzungen erlag.