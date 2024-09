60-Jähriger von Auto mitgeschleift

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Autofahrer soll in Stuttgart einen Mann mehrere Meter mit seinem Wagen mitgeschleift haben. Danach sei er in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer soll am Samstagabend auf dem Parkdeck eines Einkaufcenters mit seinem Wagen im Kreis gefahren und dabei gedriftet sein.

Ein Mitarbeiter des Einkaufzentrums sei nach einem Zeugen-Hinweis daraufhin an das Auto herangetreten und habe seinen Arm in das teilweise geöffnete Fenster gestreckt. Daraufhin sei der Unbekannte losgefahren und habe den 60-Jährigen mitgeschleift. Dieser wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach einem etwa 25 Jahre alten Mann. Er soll einen Mietwagen gefahren sein.