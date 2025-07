58-Jährige stirbt bei Segelflugzeugabsturz

Am späten Nachmittag verunfallt ein Segelflugzeug. (Symbolbild)

Bei einem Segelflugzeugabsturz in Hayingen (Kreis Reutlingen) in der Schwäbischen Alb ist die 58-jährige Pilotin ums Leben gekommen. Rettungskräfte rückten am späten Nachmittag zu dem Flugunfall nahe dem Segelfluggelände aus, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Frau verlor demnach in der Startphase die Kontrolle über das Flugzeug - aus noch unbekannten Gründen. »Das Flugzeug stürzte mit der Nase voraus in die Tiefe und schlug ungebremst ins Flugfeld ein«, heißt es in einer Polizeimitteilung. Die Kriminalpolizei und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen aufgenommen.