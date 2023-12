Aktuell Land

54-Jähriger stirbt bei Unfall auf schneeglatter Straße

Bei einem Unfall auf schneeglatter Straße in Emmingen-Liptingen (Landkreis Tuttlingen) ist ein 54 Jahre alter Autofahrer gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist der Mann ins Schleudern geraten und nach einer 180-Grad Drehung auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort stieß er am Freitag mit einem Kleintransporter zusammen. Der Autofahrer erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und starb noch an der Unfallstelle. Der Kleintransporter kam von der Straße ab und landete in einem Graben. Der 67 Jahre alte Fahrer des Transporters blieb unverletzt. Ein Gutachter soll nun den Unfallhergang klären.