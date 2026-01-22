500.000 Euro Schaden - Lagerhalle vollständig abgebrannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Lagerhalle in Lichtenstein (Landkreis Reutlingen) ist vollständig abgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Am Donnerstag kurz vor ein Uhr verständigten mehrere Anwohner die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Abbrennen der Lagerhalle allerdings nicht verhindern. Die Polizei konnte keine Angaben dazu machen, was in der Halle gelagert wurde. Umliegende Gebäude waren von dem Feuer nicht betroffen. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.