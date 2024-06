Aktuell Land

500.000 Euro Schaden bei Brand von Haus und Wohnmobil

Bei einem Brand eines Wohnmobils und eines Hauses in Rottweil ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Das Feuer war nach ersten Ermittlungen in einer Mülltonne ausgebrochen, griff von dort auf das Wohnmobil über und schließlich auch auf das Einfamilienhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.