500.000 Euro Schaden bei Brand mit Explosionen in Wohnhaus

Nach dem Brand eines Stuttgarter Mehrfamilienhauses, in dem es mutmaßlich Explosionen gegeben hat, schätzen die Ermittler den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Bei dem Fall am Freitag sei ein Mann leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr hatte nach dem Einsatz zuvor von einer schwer verletzten Person berichtet, der Polizei lagen dazu aber keine Informationen vor, wie ein Sprecher sagte. Die Einsatzkräfte retteten zudem eine Katze aus dem brennenden Haus. Sie wurde dem städtischen Tiernotdienst übergeben.

Eine Nachbarin hatte den Angaben zufolge am Freitag laute Knallgeräusche gehört und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr an dem Haus ankam, sollen die Flammen bereits Flammen aus dem Wohnhaus geschlagen und sich über mehrere Etagen ausgebreitet haben. Zudem hörten die Einsatzkräfte weitere Knallgeräusche.

Die Feuerwehrleute mussten Teile des Daches abdecken. Das Gebäude ist demnach unbewohnbar. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.