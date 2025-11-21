50 Gaffer filmen brennenden Lastwagen auf A3

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dutzende Schaulustige haben Fotos und Videos von einem brennenden Lastwagen auf der Autobahn 3 bei Helmstadt (Landkreis Würzburg) gemacht. Sie seien vor allem auf der Gegenfahrtrichtung unterwegs gewesen und hätten klar erkennbar gefilmt, sagte eine Polizeisprecherin. Insgesamt stellten die Beamten 50 mutmaßliche Gaffer.

Auch bereits die Anfahrt der Helfer lief nicht reibungslos: Weil etliche Verkehrsteilnehmer keine Rettungsgasse bildeten, hatte vor allem die Feuerwehr große Mühen, zu der Unfallstelle zu kommen, wie es hieß.

Am Donnerstag war ein Reifen des Lastwagens geplatzt und hatte Feuer gefangen. Dem Fahrer gelang es noch rechtzeitig, den Anhänger abzukuppeln. Dieser brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete Bußgeldverfahren gegen die Gaffer ein. Die Strafen belaufen sich laut der Sprecherin auf je 100 Euro und einen Punkt.