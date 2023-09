Aktuell Land

50.000 Muslime zu Konferenz in Stuttgart erwartet

Mehr als 5. 000 Menschen werden von Freitag an in Stuttgart zur größten Versammlung von Muslimen in Deutschland erwartet. In den Messehallen feiert die muslimische Reformbewegung Ahmadiyya Muslim Jamaat (AMJ) ihr jährliches Treffen, genannt Jalsa Salana. In diesem Jahr gibt es einen besonderen Anlass zum Feiern: Die nach eigenen Angaben älteste muslimische Gemeinschaft Deutschlands begeht ihr 100-jähriges Bestehen. Die Konferenz steht einem Sprecher zufolge unter dem Motto der AMJ: »Liebe für alle, Hass für keinen«.