Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

4,8 Millionen Euro Gewinn – Lotto sucht Glückspilz

Ein Lottoschein aus Mannheim macht jemanden zum Millionär – aber noch meldet sich der Glückspilz nicht. Auch im Rhein-Neckar-Kreis darf sich jemand freuen.

Millionengewinn geht nach Mannheim
Zwei Menschen dürfen sich über die Ziehung am Samstag freuen. (Symbolbild) Foto: Inga Kjer/DPA
Zwei Menschen dürfen sich über die Ziehung am Samstag freuen. (Symbolbild)
Foto: Inga Kjer/DPA

Ein Glückspilz aus Mannheim hat allen Grund zum Jubeln: Er oder sie hat mehr als 4,8 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Gewinner oder die Gewinnerin habe alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig getippt, teilte Lotto Baden-Württemberg in Stuttgart mit. Wer bei der Ziehung am Samstag mitgespielt hat, sollte also einen Blick auf sein Los werfen.

Nicht weit entfernt dürften im Rhein-Neckar-Kreis die Sektkorken knallen. Hier hat ein Mann den Angaben zufolge mehr als 700.000 Euro gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:251013-930-155956/1